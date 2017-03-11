Акинфеев поблагодарил вдову Яшина за поддержку

Как стало известно "СЭ", голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев позвонил вдове Льва Яшина, Валентине Тимофеевне, чтобы сказать ей спасибо за теплые слова и поддержку. Телефонный разговор состоялся вечером в субботу, 11 марта, спустя несколько часов после матча армейцев с "Томью" (4:0), где Акинфеев превзошел рекорд Яшина по числу сухих матчей в национальных первенствах (161 игра на ноль теперь на счету Игоря, 160 – у легендарного Льва Ивановича).

Ранее Валентина Яшина сделала следующее заявление в интервью ТАСС: "Акинфеев – отличный футболист, поздравляю его. Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране".

Прочитав слова Яшиной, Акинфеев связался с ней, от всей души поблагодарил и сказал, что та статуэтка в честь 100 сухих матчей – одна из самых памятных и важных наград в его карьере. В свою очередь, Валентина Тимофеевна теперь уже лично сказал Игорю, что внимательно следит за его выступлениями, желает ему удачи и гордится, что именно Акинфеев сумел превзойти ее супруга и стать новым обладателем национального рекорда. (Дмитрий СИМОНОВ)

Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах России