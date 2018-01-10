Акинфеев по рекомендации врачей пропустил первую тренировку на сборе ЦСКА

ЦСКА провел первую тренировку на зимнем сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. Занятие носило втягивающий характер и состояло из беговой работы и упражнений с мячом.
В общей группе тренировались Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Виктор Васин, Александр Головин, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Наир Тикнизян, Илья Помазун и Георгий Кырнац. Продолжающие восстановление от травм Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников работали по индивидуальной программе.
Отмечается, что Витинью, Мариу Фернандес и Аарон Оланаре прибудут в расположение команды поздно вечером 10 января.
Опрос
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/media/photo/pervyy-sbor-v-kampoamore-den-1/32/
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Кирилл Набабкин
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Витинью дус Сантус
- Георгий Миланов
- Александр Головин
- Аарон Оланаре
- Тимур Жамалетдинов
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Александр Макаров
- Федор Чалов
- Георгий Кырнац
- Константин Кучаев
- Хетаг Хосонов
shpasic
и тут он ПРОПУСТИЛ!))
01:33
Vittorio-049
не мучайте парня, отпустите. неужели прошедшие ЧЕ и ЧМ ничему не научили?
01:02