Акинфеев по рекомендации врачей пропустил первую тренировку на сборе ЦСКА

ЦСКА провел первую тренировку на зимнем сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. Занятие носило втягивающий характер и состояло из беговой работы и упражнений с мячом.

В общей группе тренировались Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Виктор Васин, Александр Головин, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Наир Тикнизян, Илья Помазун и Георгий Кырнац. Продолжающие восстановление от травм Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников работали по индивидуальной программе.

Отмечается, что Витинью, Мариу Фернандес и Аарон Оланаре прибудут в расположение команды поздно вечером 10 января.