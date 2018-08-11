Акинфеев первым в РПЛ пропустил от "Енисея". И получил подарок. Видео

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал первым вратарем, пропустившим гол от "Енисея" в российской премьер-лиге, за что красноярский клуб сделал ему подарок. Что именно подарили футболисту, не уточняется.

Ранее "Енисей" наградил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который стал первым игроком, забившим команде в РПЛ. Форвард отличился в матче 1-го тура чемпионата России между этими командами (2:0). Дзюба получил в подарок иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.