18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев отразил пенальти в матче с "Уфой"

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Во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота армейцев.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников нарушил правила на Дмитрии Стоцком в своей штрафной, за что получил желтую карточку. Пробивать 11-метровый подошел защитник Иван Пауревич, однако Акинфеев отразил удар.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА

 
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

К ЛЧ готов!

19:20

Mark Krass

случайность, как обычно.)) гвк

19:13

marksan

shpasic______ какой-то Вы своеобразный? Взгляд со стороны?

18:52

marksan

Всё нормально, Игорь!

18:49

shpasic

я думал, что Акинфеева удалили на первой минуте))

18:28

Kanidzha

Игорь наше всё!!!!!!

18:20