Акинфеев отразил пенальти в матче с "Уфой"

Во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота армейцев.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников нарушил правила на Дмитрии Стоцком в своей штрафной, за что получил желтую карточку. Пробивать 11-метровый подошел защитник Иван Пауревич, однако Акинфеев отразил удар.
баламошка
К ЛЧ готов!
19:20
Mark Krass
случайность, как обычно.)) гвк
19:13
marksan
shpasic______ какой-то Вы своеобразный? Взгляд со стороны?
18:52
marksan
Всё нормально, Игорь!
18:49
shpasic
я думал, что Акинфеева удалили на первой минуте))
18:28
Kanidzha
Игорь наше всё!!!!!!
18:20