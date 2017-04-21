Акинфеев отразил пенальти в матче с "Уфой"

Во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота армейцев.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников нарушил правила на Дмитрии Стоцком в своей штрафной, за что получил желтую карточку. Пробивать 11-метровый подошел защитник Иван Пауревич, однако Акинфеев отразил удар.