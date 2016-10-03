Акинфеев отправится на обследование в Германию

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче с 9-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2) получил повреждение мягких тканей левого бедра. Также в среду на обследование в Германию отправятся вратари команды – Игорь Акинфеев и Илья Помазун. О сроках восстановления армейского полузащитника и результатах обследования вратарей пресс-служба красно-синих сообщит дополнительно.
Напомним, Акинфеев вызван в сборную России, которая уже завтра начнет готовиться к контрольному матчу с Коста-Рикой в Краснодаре. Ранее национальная команда из-за травм потеряла защитника "Ростова" Федора Кудряшова, армейского полузащитника Алана Дзагоева, форварда "Краснодара" Федора Смолова.
Реалист!
А как же в сборной без иконы? Шутка. Теперь хоть другие вратари сыграют. Его бы даже ставили против сборной села Хацапетовка.
17:54
Курт Лямке
Недоброжелателям - фитилёк притушить, совсем что ль мозг отсох... Игрокам - здоровья!
16:23
Владислав Князев
Всем здоровья!
16:11
Крейсер Аврора
Психику лечить.... столько пропускать....
16:02
сабзеро
Red G. Best ________________________________ Цыплят по осени считают. Ну, в нашем случае, по весне. В прошлом году вы нас тоже обыграли. Напомнить кто стал чемпионом?
15:54
papadimas
а к чему эта игра, да еще и с Коста-Рикой?
15:54
Red G. Best
конский хвост лечить?! вчера норм под хвост напихали коням!)
15:42
sergio_
Скоро команду из 11-ти собрать невозможно будет. Страшно становится. Будем верить!
15:41