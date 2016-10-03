Акинфеев отправится на обследование в Германию

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче с 9-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2) получил повреждение мягких тканей левого бедра. Также в среду на обследование в Германию отправятся вратари команды – Игорь Акинфеев и Илья Помазун. О сроках восстановления армейского полузащитника и результатах обследования вратарей пресс-служба красно-синих сообщит дополнительно.

Напомним, Акинфеев вызван в сборную России, которая уже завтра начнет готовиться к контрольному матчу с Коста-Рикой в Краснодаре. Ранее национальная команда из-за травм потеряла защитника "Ростова" Федора Кудряшова, армейского полузащитника Алана Дзагоева, форварда "Краснодара" Федора Смолова.