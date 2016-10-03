15:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев отправился на обследование в Германию

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче с 9-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:2) получил повреждение мягких тканей левого бедра. Также в среду на обследование в Германию отправятся вратари команды – Игорь Акинфеев и Илья Помазун. О сроках восстановления армейского полузащитника и результатах обследования вратарей мы сообщим дополнительно.

При этом Акинфеев вызван в сборную Росии, которая уже завтра начнет готовиться к контрольному матчу с Коста-Рикой в Краснодаре. Ранее национальная команда из-за травм потеряла защитника "Ростова" Федора Кудряшова, армейского полузащитника Алана Дзагоева, форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Крейсер Аврора

Психику лечить.... столько пропускать....

16:02

сабзеро

Red G. Best ________________________________ Цыплят по осени считают. Ну, в нашем случае, по весне. В прошлом году вы нас тоже обыграли. Напомнить кто стал чемпионом?

15:54

papadimas

а к чему эта игра, да еще и с Коста-Рикой?

15:54

Red G. Best

конский хвост лечить?! вчера норм под хвост напихали коням!)

15:42

sergio_

Скоро команду из 11-ти собрать невозможно будет. Страшно становится. Будем верить!

15:41

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