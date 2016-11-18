21:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев оформил 250-й в карьере сухой матч

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Не пропустив в матче против "Арсенала" (1:0), Игорь Акинфеев в 250-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него это 156-й сухой матч в чемпионатах страны. Также на его счету 45 игр на ноль за сборную, 21 – в национальных кубках и 28 – в еврокубках (Лига чемпионов (10), Кубок УЕФА (7), Лига Европы (11)). (Кирилл БУРДАКОВ, Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Матчи на ноль по командам

ЦСКА

205

Сборная России

45

Матчи на ноль по клубным турнирам

Чемпионат России

156

Кубок России

19

Кубок УЕФА

11

Лига Чемпионов

10

Лига Европы

7

Суперкубок России

1

Кубок Премьер-Лиги

1

Матчи на ноль по сезонам

Год

ЧР

КР

ЛЧ

КУ

ЛЕ

КПЛ

СК

СР

2003

6

1

-

-

-

1

-

-

2004

14

-

4

-

-

-

-

-

2005

15

3

-

6

-

-

-

4

2006

12

5

6

-

-

-

-

5

2007

5

1

-

1

-

-

-

1

2008

12

-

-

2

-

-

-

4

2009

10

2

-

2

-

-

-

4

2010

10

1

-

-

4

-

-

3

2011/12

11

1

-

-

2

-

-

4

2012/13

16

1

-

-

1

-

-

6

2013/14

13

2

-

-

-

-

1

4

2014/15

11

1

-

-

-

-

-

3

2015/16

15

1

-

-

-

-

-

4

2016/17

6

-

-

-

-

-

-

3


 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Slim Taller

С Арсеналами тульскими можно и пятьсот матчей на ноль сыграть.А в Европе уже 10 лет пропускает в каждом матче.В советское время таких слабых команд как Арсенал в высшей лиге не было.И рекорды настоящие а не дутые как теперь.Не могу представить себе.что-бы Яшин или Дасаев пропускали в каждом матче на протяжении десяти лет.Икона.

23:35

Гантэр

Пусть ваши любимые Джанаевы , Ребровы и т.д хоть один матч в ЛЧ сыграют на ноль. Тогда и подкалывать будете.

23:34

shpasic

очередной рекорд!

23:22

merniloskut

В еврокубках придётся поднажать, конечно же если туда ещё попадёт эта комaндA!

23:07

psevdonim777

В шашки хорошо играет, да в шахматы проваливается.

22:16

foreverCSKAforever

Икона!!!

22:05

С.С.Горбунков

Игорян, считаем и верим :)

21:58

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