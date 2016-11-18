Акинфеев оформил 250-й в карьере сухой матч

Не пропустив в матче против "Арсенала" (1:0), Игорь Акинфеев в 250-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него это 156-й сухой матч в чемпионатах страны. Также на его счету 45 игр на ноль за сборную, 21 – в национальных кубках и 28 – в еврокубках (Лига чемпионов (10), Кубок УЕФА (7), Лига Европы (11)). (Кирилл БУРДАКОВ, Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

Матчи на ноль по командам

ЦСКА 205 Сборная России 45

Матчи на ноль по клубным турнирам

Чемпионат России 156 Кубок России 19 Кубок УЕФА 11 Лига Чемпионов 10 Лига Европы 7 Суперкубок России 1 Кубок Премьер-Лиги 1

Матчи на ноль по сезонам

Год ЧР КР ЛЧ КУ ЛЕ КПЛ СК СР 2003 6 1 - - - 1 - - 2004 14 - 4 - - - - - 2005 15 3 - 6 - - - 4 2006 12 5 6 - - - - 5 2007 5 1 - 1 - - - 1 2008 12 - - 2 - - - 4 2009 10 2 - 2 - - - 4 2010 10 1 - - 4 - - 3 2011/12 11 1 - - 2 - - 4 2012/13 16 1 - - 1 - - 6 2013/14 13 2 - - - - 1 4 2014/15 11 1 - - - - - 3 2015/16 15 1 - - - - - 4 2016/17 6 - - - - - - 3



