Акинфеев оформил 250-й в карьере сухой матч

Не пропустив в матче против "Арсенала" (1:0), Игорь Акинфеев в 250-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него это 156-й сухой матч в чемпионатах страны. Также на его счету 45 игр на ноль за сборную, 21 – в национальных кубках и 28 – в еврокубках (Лига чемпионов (10), Кубок УЕФА (7), Лига Европы (11)). (Кирилл БУРДАКОВ, Алексей МОРОЗ)
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА
Матчи на ноль по командам
|
ЦСКА
|
205
|
Сборная России
|
45
Матчи на ноль по клубным турнирам
|
Чемпионат России
|
156
|
Кубок России
|
19
|
Кубок УЕФА
|
11
|
Лига Чемпионов
|
10
|
Лига Европы
|
7
|
Суперкубок России
|
1
|
Кубок Премьер-Лиги
|
1
Матчи на ноль по сезонам
|
Год
|
ЧР
|
КР
|
ЛЧ
|
КУ
|
ЛЕ
|
КПЛ
|
СК
|
СР
|
2003
|
6
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2004
|
14
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2005
|
15
|
3
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2006
|
12
|
5
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2007
|
5
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2008
|
12
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2009
|
10
|
2
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2010
|
10
|
1
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
3
|
2011/12
|
11
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
4
|
2012/13
|
16
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
6
|
2013/14
|
13
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
4
|
2014/15
|
11
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2015/16
|
15
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2016/17
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
Slim Taller
С Арсеналами тульскими можно и пятьсот матчей на ноль сыграть.А в Европе уже 10 лет пропускает в каждом матче.В советское время таких слабых команд как Арсенал в высшей лиге не было.И рекорды настоящие а не дутые как теперь.Не могу представить себе.что-бы Яшин или Дасаев пропускали в каждом матче на протяжении десяти лет.Икона.
23:35
Гантэр
Пусть ваши любимые Джанаевы , Ребровы и т.д хоть один матч в ЛЧ сыграют на ноль. Тогда и подкалывать будете.
23:34
shpasic
очередной рекорд!
23:22
merniloskut
В еврокубках придётся поднажать, конечно же если туда ещё попадёт эта комaндA!
23:07
psevdonim777
В шашки хорошо играет, да в шахматы проваливается.
22:16
foreverCSKAforever
Икона!!!
22:05
С.С.Горбунков
Игорян, считаем и верим :)
21:58