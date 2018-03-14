Акинфеев объяснил, как оказался за рулем автобуса после матча с "Ахматом"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, зачем сел за руль автобуса после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0). Фото вратаря появилось в Твиттере армейцев.

- Как проходит обучение вождению автобуса (После матча с "Ахматом" (3:0) в соцсетях появилась фотография, где Акинфеев сидит за рулем клубного автобуса - прим. "СЭ")? И как так получилось, что вы примерили новую роль?

- Спасибо нашим соцсетям, которые оказались не в том месте. Шучу, конечно. В автобусе просто было свободно место водителя, решил присесть на это место. Пока еще капитан, думаю, могу себе позволить.

- Мы не исключали, что нам придется на автобусе возвращаться домой, - добавил за капитаном ЦСКА директор армейцев по связям с общественность Сергей Аксенов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)