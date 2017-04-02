Акинфеев обошел Филимонова, но не догнал Джанаева

Кристиан Паскуато, забив гол в середине второго тайма матча против ЦСКА, прервал сухую серию Игоря Акинфеева на отметке 764 минуты. Таким образом, вратарь армейцев установил пятый результат за всю историю проведения чемпионатов России. Причем до достижения торпедовца Владимира Пчельникова он не дотянул всего три минуты, а до прошлогоднего результата Сослана Джанаева – 11. Рекорд чемпионатов по-прежнему принадлежит Руслану Нигматуллину, который в сезонах 1999-2000 не позволял соперникам отличиться на протяжении 939 минут.

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь Клуб Годы Минуты Кто прервал Руслан НИГМАТУЛЛИН Локомотив 1999-2000 939 Сергей НАТАЛУШКО Сатурн Максим ЛЕВИЦКИЙ Черноморец 1999-2000 809 Егор ТИТОВ Спартак Сослан ДЖАНАЕВ Ростов 2015-2016 775 Сергей САМОДИН Мордовия Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ Торпедо 1995 767 Сергей ЮРАН Спартак Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2016-2017 764 Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов Александр ФИЛИМОНОВ Спартак 1998 720 Герман КУТАРБА Жемчужина Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2008 717 Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив 2005 690 Фернандо КАВЕНАГИ Спартак Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив 2002 667 Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак ГИЛЬЕРМЕ Локомотив 2011/12 663 Владимир ДЯДЮН Рубин

Всего 13 минут не хватило Акинфееву для того, чтобы повторить рекордную серию Максима Левицкого в одном чемпионате России. В 2000 году голкипер "Черноморца" не пропускал на протяжении 777 минут. Любопытно отметить плотность результатов лидеров по этому показателю. В 13 минутах, разделивших серии Левицкого и Акинфеева, расположились Джанаев и Пчельников. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России