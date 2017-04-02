19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев обошел Филимонова, но не догнал Джанаева

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Кристиан Паскуато, забив гол в середине второго тайма матча против ЦСКА, прервал сухую серию Игоря Акинфеева на отметке 764 минуты. Таким образом, вратарь армейцев установил пятый результат за всю историю проведения чемпионатов России. Причем до достижения торпедовца Владимира Пчельникова он не дотянул всего три минуты, а до прошлогоднего результата Сослана Джанаева – 11. Рекорд чемпионатов по-прежнему принадлежит Руслану Нигматуллину, который в сезонах 1999-2000 не позволял соперникам отличиться на протяжении 939 минут.

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Годы

Минуты

Кто прервал

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016-2017

764

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011/12

663

Владимир ДЯДЮН Рубин

Всего 13 минут не хватило Акинфееву для того, чтобы повторить рекордную серию Максима Левицкого в одном чемпионате России. В 2000 году голкипер "Черноморца" не пропускал на протяжении 777 минут. Любопытно отметить плотность результатов лидеров по этому показателю. В 13 минутах, разделивших серии Левицкого и Акинфеева, расположились Джанаев и Пчельников. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

2000

777

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015/16

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

764

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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