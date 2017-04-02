Акинфеев обошел Филимонова, но не догнал Джанаева

Кристиан Паскуато, забив гол в середине второго тайма матча против ЦСКА, прервал сухую серию Игоря Акинфеева на отметке 764 минуты. Таким образом, вратарь армейцев установил пятый результат за всю историю проведения чемпионатов России. Причем до достижения торпедовца Владимира Пчельникова он не дотянул всего три минуты, а до прошлогоднего результата Сослана Джанаева – 11. Рекорд чемпионатов по-прежнему принадлежит Руслану Нигматуллину, который в сезонах 1999-2000 не позволял соперникам отличиться на протяжении 939 минут.
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Годы
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016-2017
|
764
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Локомотив
|
2011/12
|
663
|
Владимир ДЯДЮН Рубин
Всего 13 минут не хватило Акинфееву для того, чтобы повторить рекордную серию Максима Левицкого в одном чемпионате России. В 2000 году голкипер "Черноморца" не пропускал на протяжении 777 минут. Любопытно отметить плотность результатов лидеров по этому показателю. В 13 минутах, разделивших серии Левицкого и Акинфеева, расположились Джанаев и Пчельников. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
2000
|
777
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015/16
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
764
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина