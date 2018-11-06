Акинфеев - о тренерской карьере Игнашевича: "Если он захочет - стену пробьет"

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для Ютуб-канала "Футбольные люди" рассказал о том, что экс-игрок армейцев Сергей Игнашевич серьезно занялся тренерской карьерой.

- Когда вы привыкли боли? Известно, что иногда из-за боли в колене у вас щадящий режим при подготовке к матчу или вы вообще не тренируетесь.

- Давно привык. После первой травмы привык, что есть боль и надо действовать так. Раньше все было все по-другому, я мог быстро встать и согнуть ногу. Сейчас, конечно, намного труднее, но надо ко всему привыкать, помогать колену.

Как вы верно заметили, бывает, что я не тренируюсь по два-три дня, но готовлюсь к игре. Тренироваться может любой, но играть на высочайшем уровне - не каждый. Хочу помочь команде своей игрой. Сказал же, что доиграю до сорока, может, до 42-х. Еще помучаю всех своей игрой.

- Игнашевич быстро дойдет до тренера российской премьер-лиги?

- Он очень серьезно занялся тренерской карьерой, я вижу, что он делает в молодежке. Раньше он летал с командой, сейчас у него компьютер, все по-взрослому. Если он захочет - он стену пробьет.

- Березуцкие ближе к бизнесменам или тренерам?

- Я с ними общаюсь и думаю, что бизнес у них на первом месте. Что будет дальше - думаю, они и сами не знают. Если они выбрали себе какой-то путь - то они по нему и пойдут. Я не лезу в какие-то вещи, но если они пошли учиться - эта лицензия никогда не помешает. Вдруг в голове что-то перещелкнуло - и они вдруг пойдут тренировать во второй-третьей лиге. Но на данный момент я думаю, что бизнес у них на первом месте. И у них получается.