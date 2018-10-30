Акинфеев – о трансферах ЦСКА: "Сам поначалу не понимал – кто все эти люди и где мои старички?"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал трансферной кампании армейцев. Летом ЦСКА подписал контракты с 10-ю новичками, команду при этом покинули 12 игроков.

- Я сам поначалу не понимал – кто все эти люди и где мои старички (смеется)? Подбиралась молодежная команда – все ребята быстрые и умные, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Виктор Михайлович (Гончаренко. – Прим. "СЭ") может и хочет работать с молодежью. Потому что бывает тренерский штаб, где не особо верят в людей, где требуют купить топ-игроков. У нас по-другому.

По тренировочному процессу видно, как Виктор Михайлович лелеет молодых, с одной стороны. Но с другой – если бы я в свое время столько тренировался, то я бы уже не хотел играть в футбол. Он ищет такую грань – чтобы не распускать, но чтобы люди понимали, что от них хотят. Пока не до конца получается это сделать, Виктор Михайлович и меня просит помочь в каких-то вопросах. Думаю, этот сезон будет переходным. На следующий год ожидаю увидеть более сильную команду, потому что перспективы очень большие.