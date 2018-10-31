20:27 | Футбол — РПЛ

Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве. Честный ответ вратаря

Игорь Акинфеев (справа) и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев (справа) и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Голкипер ЦСКА  Игорь Акинфеев предпочел не отвечать на вопрос о полузащитнике "Краснодара"  Павле Мамаеве, форварде "Зенита"  Александре Кокорине и их ситуации. Футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы и теперь находятся под арестом.

- Я не люблю обсуждать такие вещи. Я сторонник того, что осуждать я никого не могу. Эта тема будет без комментариев, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE.

Напомним, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО Бутырской тюрьмы до 8 декабря. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=2EyTtcR5hHs

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