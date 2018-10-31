Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве. Честный ответ вратаря

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев предпочел не отвечать на вопрос о полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве, форварде "Зенита" Александре Кокорине и их ситуации. Футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы и теперь находятся под арестом.

- Я не люблю обсуждать такие вещи. Я сторонник того, что осуждать я никого не могу. Эта тема будет без комментариев, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE.

Напомним, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО Бутырской тюрьмы до 8 декабря. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".