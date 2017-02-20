Акинфеев не видит себя в футболе после завершения карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что не хочет оставаться в футболе после завершения карьеры. 30-летний голкипер дал понять, что думает о том, чтобы больше проводить времени с женой и двумя детьми.
- На данный момент после завершения карьеры я себя в футболе не вижу никем, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Есть игрок Акинфеев, который, может, еще поиграет, но на этом может и закончиться. Именно сейчас я не хочу быть в футболе. Это психологически выматывает. Когда растут дети, и ты их не видишь, то после завершения хочется побольше времени провести с ними.
Ботаникум
Да уж, Гарик, без тебя, да без "Широкого", "росфутболлллль" окончательно загнётся!....
14:32
merniloskut
С таким рекордом в еврокубках, из футбола уже никуда не деться.))) Регулярно будут вспоминать и в пример приводить!)))
14:18