13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев не видит себя в футболе после завершения карьеры

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что не хочет оставаться в футболе после завершения карьеры. 30-летний голкипер дал понять, что думает о том, чтобы больше проводить времени с женой и двумя детьми.

- На данный момент после завершения карьеры я себя в футболе не вижу никем, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Есть игрок Акинфеев, который, может, еще поиграет, но на этом может и закончиться. Именно сейчас я не хочу быть в футболе. Это психологически выматывает. Когда растут дети, и ты их не видишь, то после завершения хочется побольше времени провести с ними. 

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=381319

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Да уж, Гарик, без тебя, да без "Широкого", "росфутболлллль" окончательно загнётся!....

14:32

merniloskut

С таким рекордом в еврокубках, из футбола уже никуда не деться.))) Регулярно будут вспоминать и в пример приводить!)))

14:18

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