Акинфеев не видит себя в футболе после завершения карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что не хочет оставаться в футболе после завершения карьеры. 30-летний голкипер дал понять, что думает о том, чтобы больше проводить времени с женой и двумя детьми.

- На данный момент после завершения карьеры я себя в футболе не вижу никем, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Есть игрок Акинфеев, который, может, еще поиграет, но на этом может и закончиться. Именно сейчас я не хочу быть в футболе. Это психологически выматывает. Когда растут дети, и ты их не видишь, то после завершения хочется побольше времени провести с ними.