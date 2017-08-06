Акинфеев не сыграет с "Рубином"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не примет участие в матче 4-го тура чемпионата России, в котором армейцы встретятся с "Рубином". Голкипер приехал на игру, которая пройдет на "ВЭБ Арене", в сопровождении жены и не в спортивной одежде.
31-летний россиянин получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), после чего прошел медицинское обследование. Сколько игр может пропустить футболист, пока не известно.
Матч ЦСКА - "Рубин" состоится 6 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Ноль взрослых матчей за карьеру. Кто заменит Акинфеева
Акинфеев приехал с женой. Слава Богу, идёт нормально, не хромает. Но сегодня не сыграет pic.twitter.com/bW5ycPpP9n– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 6 августа 2017 г.
Производственник
У ЦСКа появился шанс
17:10 6 августа
ЖарКонь
Леннорыч правильно рассудил, лучше получить трёху от Рубина, чем пять от Спартака...
16:59 6 августа
Почти
У ЦСКА дополнителный бонус . Это не честно.
16:56 6 августа