Акинфеев не полетит с ЦСКА на матч против "Тосно"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер армейцев. Голкипер не полетит в Санкт-Петербург на матч 5-го тура чемпионата России против "Тосно". Встреча пройдет 9 августа.
31-летний россиянин получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), после чего прошел медицинское обследование. Сколько игр может пропустить футболист, пока неизвестно. Акинфеев не сыграл в матче 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1). В том матче место в воротах занял Илья Помазун.
Матч "Тосно" - ЦСКА пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
#Акинфеев продолжает заниматься по индивидуальной программе и не полетит с командой в Санкт-Петербург #ТосноЦСКА– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 августа 2017 г.
kaduly
Значит есть шанс выиграть
14:01
ЗлобныйЖиртрест
К мясным-то поправится?
13:59
Mark Krass
Надо было Босса заявить ))
13:55
andrey62
Жаль Чанова отдали,но есть Овчинников! Сергей пора выручать команду!
13:46
Mark Krass
Опять будет без вратаря играть, не хочется цитировать Губерниева, ох как не хочется.....
13:41
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Да ЭТОТ не летающий копытный на ПЕГАСА никогда и не был похож....
13:37