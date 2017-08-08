13:20 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев не полетит с ЦСКА на матч против "Тосно"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер армейцев. Голкипер не полетит в Санкт-Петербург на матч 5-го тура чемпионата России против "Тосно". Встреча пройдет 9 августа.

31-летний россиянин получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), после чего прошел медицинское обследование. Сколько игр может пропустить футболист, пока неизвестно. Акинфеев не сыграл в матче 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1). В том матче место в воротах занял Илья Помазун.

Матч "Тосно" - ЦСКА пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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kaduly

Значит есть шанс выиграть

14:01

ЗлобныйЖиртрест

К мясным-то поправится?

13:59

Mark Krass

Надо было Босса заявить ))

13:55

andrey62

Жаль Чанова отдали,но есть Овчинников! Сергей пора выручать команду!

13:46

Mark Krass

Опять будет без вратаря играть, не хочется цитировать Губерниева, ох как не хочется.....

13:41

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Да ЭТОТ не летающий копытный на ПЕГАСА никогда и не был похож....

13:37