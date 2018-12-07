Акинфеев назвал свою команду мечты. Там нет Месси и Роналду

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" назвал свою команду мечты и отметил, что ни о чем не сожалеет.

– Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов, который много лет назад брал у вас интервью, признался, что был потрясен вашей заряженностью на результат, на серьезную футбольную карьеру. Насколько ваши детские мечты совпали с тем, чего удалось добиться? Осталось ли что-то нереализованное, вызывающее сожаление?

– Ни секунды ни о чем не сожалею. Это не отговорка, я много раз думал на эту тему. Хотел быть вратарем со второй тренировки – добился этого. Хотел играть в основе ЦСКА – заиграл. Да, каждый футболист мечтает выиграть Лигу чемпионов, попасть в "команду мечты". Но меня, например, всегда внутренне задевает, когда наши ребята на просьбу составить такую команду начинают перечислять: Роналду, Месси… Для меня моя команда мечты – это ЦСКА образца 2005 года. И Кубок УЕФА, который мы выиграли все вместе.

Из того, о чем я мечтал, у меня сбылось все. У меня 20 титулов за команду, играть в которой действительно было заветной мечтой. Никто уже у меня не отнимет эти титулы. Даже слов не надо лишних кому-то говорить, с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать. Это просто глупо.