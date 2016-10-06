14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев на следующей неделе приступит к тренировкам

0
0
0

Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун прошли обследование в Германии в клинике доктора Айхорна, информирует официальный сайт клуба.

Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан ЦСКА приступит к тренировкам.

Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. Примерный срок восстановления – три месяца.

Полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-1/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ