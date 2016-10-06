Акинфеев на следующей неделе приступит к тренировкам

Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун прошли обследование в Германии в клинике доктора Айхорна, информирует официальный сайт клуба.

Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан ЦСКА приступит к тренировкам.



Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. Примерный срок восстановления – три месяца.



Полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану.