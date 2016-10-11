Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в сентябре, Еременко - второй

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом месяце 30-летний страж ворот сыграл в шести матчах красно-синих, в которых пропустил 5 голов и один раз сыграл на ноль. Стоит отметить, что Акинфеев набрал 25 процентов голосов, опередив хавбека Романа Еременко и защитника Алексея Березуцкого, которые заняли второе и третье места соответственно.