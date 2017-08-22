Акинфеев и Гончаренко призвали болельщиков поддержать ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер команды Виктор Гончаренко обратились к болельщикам с просьбой прийти на стадион в заключительных матчах лета – против "Янг Бойз" и "Ахмата". По их словам, поддержка поклонников команды придает энергии.

– Дорогие болельщики! Вы понимаете, что матч против "Янг Бойз" для нас является ключевым для дальнейшей борьбы в Лиге чемпионов. Мы рассчитываем, что на этой иге мы увидим полный стадион! Для каждого футболиста это важно, ведь поддержка придает энергии. Надеемся, что на нашей арене будет аншлаг. Также хочу пригласить всех на матч с "Ахматом". Поверьте, без вас матчи намного скучнее! Поддержите нас в этих двух встречах. Для нас они самые важные на данном этапе, - сказал Акинфеев.

- Хотелось бы, чтобы между нахождением на диване и походом на стадион все выбрали стадион! – добавил Гончаренко.