Акинфеев и Березуцкие поздравили болельщиков "с новым иго-годом"

Игроки ЦСКА Игорь Акинфеев и братья Алексей и Василий Березуцкие снялись в шуточном новогоднем ролике. По сюжету они украшают стенку гирляндой с надписью "с новым годом", но в один момент у них заканчиваются лампочки. Акинфеев берет фломастер и от руки дописывает буквы, превращая пожелание в "с новым иго-годом".
"В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле", - говорится в комментарии к ролику.
В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле 😄 pic.twitter.com/43NSkm97uM– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 декабря 2016 г.