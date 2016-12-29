Акинфеев и Березуцкие поздравили болельщиков "с новым иго-годом"

Игроки ЦСКА Игорь Акинфеев и братья Алексей и Василий Березуцкие снялись в шуточном новогоднем ролике. По сюжету они украшают стенку гирляндой с надписью "с новым годом", но в один момент у них заканчиваются лампочки. Акинфеев берет фломастер и от руки дописывает буквы, превращая пожелание в "с новым иго-годом".

"В любой непонятной ситуации полагайся на сейв Акинфеева - правило, которое работает не только на футбольном поле", - говорится в комментарии к ролику.