Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Головин вернутся в ЦСКА в 20-х числах июля

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сказал, что игроки клуба, выступавшие за сборную России на чемпионате мира, присоединятся к команде в Москве в 20-х числах июля. На мировом первенстве армейский клуб представляли Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Алан Дзагоев и Александр Головин.

Также ЦСКА на ЧМ-2018 представлял Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале.

– Нынешний сбор в Австрии мы проведем без них, – цитирует ТАСС Аксенова. – Эти игроки присоединятся к команде уже в Москве в 20-х числах июля.

Первый матч в сезоне-2018/19 ЦСКА проведет 27 июля – армейцы в Нижнем Новгороде сыграют с "Локомотивом" за Суперкубок России.

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