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Акинфеев - 10-кратный лауреат приза "Вратарь года" имени Льва Яшина

Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Журнал "Огонек" объявил лауреата приза "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, им в рекордный - десятый раз в своей карьере стал 32-летний вратарь команды Игорь Акинфеев.

- Поздравляем нашего капитана с заслуженной наградой и желаем Игорю крепкого здоровья, надежной игры и новых достижений, - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Акинфеев на клубном уровне провел 44 матча и пропустил 39 мячей. В чемпионате России-2017/18 вратарь провел 15 игр "на ноль" - больше, чем кто либо. 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/akinfeev-10kratnyy-laureat-priza-vratar-goda/

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