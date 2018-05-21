Акинфеев - 10-кратный лауреат приза "Вратарь года" имени Льва Яшина

Журнал "Огонек" объявил лауреата приза "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, им в рекордный - десятый раз в своей карьере стал 32-летний вратарь команды Игорь Акинфеев.

- Поздравляем нашего капитана с заслуженной наградой и желаем Игорю крепкого здоровья, надежной игры и новых достижений, - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Акинфеев на клубном уровне провел 44 матча и пропустил 39 мячей. В чемпионате России-2017/18 вратарь провел 15 игр "на ноль" - больше, чем кто либо.