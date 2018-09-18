14:43 | Футбол — РПЛ

Акция "ТолькоХорошиеСтихи" от "Зенита". Семак читает Ахматову

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Обсудить
3

  • "Зенит" в официальном Твиттере опубликовал видео, на котором главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой "А еще тебе мало по-русски". В хештеге невский клуб прописал ТолькоХорошиеСтихи.

Семак возглавил "Зенит" этим летом. Под его руководством питерцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков из 21 возможного.

Опрос

"Зенит" - "Спартак": кто финиширует выше в чемпионате-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
3
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1-й тур
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: Глушаков vs Каррера: забанен за лайк
Материалы других СМИ
Загрузка...