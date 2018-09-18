Акция "ТолькоХорошиеСтихи" от "Зенита". Семак читает Ахматову

"Зенит" в официальном Твиттере опубликовал видео, на котором главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой "А еще тебе мало по-русски". В хештеге невский клуб прописал ТолькоХорошиеСтихи.

Семак возглавил "Зенит" этим летом. Под его руководством питерцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков из 21 возможного.