Акция "ТолькоХорошиеСтихи" от "Зенита". Семак читает Ахматову

- "Зенит" в официальном Твиттере опубликовал видео, на котором главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой "А еще тебе мало по-русски". В хештеге невский клуб прописал ТолькоХорошиеСтихи.
#ТолькоХорошиеСтихи pic.twitter.com/BhzU3iK7h6– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 18 сентября 2018 г.
Семак возглавил "Зенит" этим летом. Под его руководством питерцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков из 21 возможного.
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