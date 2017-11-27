19:32 27 ноября | Футбол — РФПЛ

Акция дня. Первый удар в матче "Спартак" - "Зенит"

Понедельник. Москва. Болельщик "Спартака" Петр нанес первый удар перед матчем с "Зенитом". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Понедельник. Москва. Болельщик "Спартака" Петр нанес первый удар перед матчем с "Зенитом". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Болельщик "Спартака" Петр нанес символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом". Молодой человек, перенесший инсульт в 2014 году, сделал несколько шагов по полю и ударил по мячу.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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IvanDay

вот до чего спартак довел - до инсульта!

19:37 27 ноября