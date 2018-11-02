Академия "Спартака" пропустит финал первенства спортивных школ из-за эпидемии гепатита

"Спартак"​ не примет участия в финале первенства России среди спортивных школ для игроков 2001 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент РФС.

Ранее стало известно, что игроки академии "Спартака" были посажены на карантин из-за эпидемии гепатита A. Воспитанники и сотрудники академии прошли медицинское обследование и вакцинацию из-за случаев заболевания гепатитом А. Столичное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело в отношении владельца столовой, располагающейся в академии футбольного клуба "Спартак". Ученики академии переедут в один из подмосковных домов отдыха.

Первенство России пройдет в Сочи с 15 по 25 ноября, жеребьевка турнира состоится 6 ноября. Победитель турнира получит путевку в Юношескую лигу УЕФА сезона-2019/20.

Команда, которая заменит "Спартак", будет определена РФС по окончании полуфинальных матчей турнира "Локомотив" – "Ростов" и "Зенит" – "Мордовия". Ответные игры пройдут 3-4 ноября.