Академии "Спартака" запрещено участвовать в соревнованиях из-за эпидемии гепатита

Врачи запретили воспитанникам академии "Спартака" участвовать в международных соревнованиях из-за эпидемии гепатита A, сообщает официальный сайт клуба. Карантин будет действовать в течение 35 дней.

"Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам Академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях", – говорится в сообщении.

– С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях, – пояснил директор академии Дмитрий Сидоров. – Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован.