12:33 | Футбол — РПЛ

Ахметову вручили "Первую пятерку"

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил награду национальной премии "Первая пятерка", информирует пресс-служба сборной России.

Приз вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России по итогам анкетного голосования руководителей футбольных ведомств, тренеров сборных команд России, представителей руководства и тренерского штаба клубов премьер-лиги, а также ветеранов и журналистов.

Торжественное награждение прошло в одном из ресторанов Москвы. 

 

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