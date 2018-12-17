Ахметову вручили "Первую пятерку"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил награду национальной премии "Первая пятерка", информирует пресс-служба сборной России.
Приз вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России по итогам анкетного голосования руководителей футбольных ведомств, тренеров сборных команд России, представителей руководства и тренерского штаба клубов премьер-лиги, а также ветеранов и журналистов.
Торжественное награждение прошло в одном из ресторанов Москвы.
Ильзат Ахметов - лауреат премии "Первая пятёрка" pic.twitter.com/1HngE3olsR– Сборная России (@TeamRussia) 17 декабря 2018 г.
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