Ахметов уже тренируется с ЦСКА

ЦСКА проводит тренировку на стадионе "Октябрь", на ней отсутствует полузащитник Александр Головин.
Он не поедет с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России, об этом ранее сообщила пресс-служба клуба.
Сегодня полузащитник должен пройти медосмотр и подписать 5-летний контракт с "Монако". Французский клуб заплатил за игрока 30 миллионов евро.
Также на тренировке присутствует полузащитник Ильзат Ахметов, о переходе которого армейцы объявили сегодня.
"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)
ЦСКА тренируется без Головина, но с Ахметовым pic.twitter.com/NM1hLjMq7t– СЭ ЦСКА (@cska_se) 26 июля 2018 г.