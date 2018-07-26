Ахметов уже тренируется с ЦСКА

ЦСКА проводит тренировку на стадионе "Октябрь", на ней отсутствует полузащитник Александр Головин.



Он не поедет с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России, об этом ранее сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня полузащитник должен пройти медосмотр и подписать 5-летний контракт с "Монако". Французский клуб заплатил за игрока 30 миллионов евро.

Также на тренировке присутствует полузащитник Ильзат Ахметов, о переходе которого армейцы объявили сегодня.



"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)