Ахметов проводит первую игру после травмы

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вышел на поле в стартовом составе команды на второй товарищеский матч зимнего сбора против норвежскиго "Мольде"​. Это первая игра футболиста после травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:0).

Хавбек на носилках покинул поле после столкновения с Себастьяном Дриусси. У него были выявлены повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки.

Напомним, что Ахметов был впервые вызван в национальную команду, но был вынужден пропустить сбор из-за травмы.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел все 14 матчей ЦСКА в чемпионате России и 4 - в Лиге чемпионов.

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