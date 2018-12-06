Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка". Награда присуждается по результатам опроса 100 тренеров.

202 балла набрал Ахметов, который провел 15 матчей в премьер-лиге и четыре – в Лиге чемпионов. Второе место занял другой хавбек ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), на счету которого 23 матча в РПЛ, четыре – в Лиге чемпионов, шесть – в Лиге Европы. Третьим стал Дмитрий Скопинцев из "Ростова" (111 баллов), который провел в премьер-лиге 24 матча. А вратарь "Спартака" Александр Максименко занял четвертое место (104 бала). На его счету 13 матчей в премьер-лиге, две встречи в Лиге чемпионов и четыре в Лиге Европы.