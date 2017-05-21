 Ахметов и Сонг сыграют против "Амкара" с первых минут, Рыжиков - в запасе. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ахметов и Сонг сыграют против "Амкара" с первых минут, Рыжиков - в запасе

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"Рубин" объявил состав команды на матч 30-го тура чемпионата России против "Амкара".

Стартовый состав выглядит следующим образом: Нестеренко - Бауэр, Самбрано, Камболов, Санчес, Набиуллин - Сонг, М'Вила - Канунников, Жонатас, Ахметов.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Рочина, Жемалетдинов, Махатадзе, Ткачук.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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