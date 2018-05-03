Ахметов достиг мирового соглашения с "Рубином", он покинет клуб

Полузащитник Ильзат Ахметов и "Рубин" заключили мировое соглашение, согласно которому игрок покинет команду. В ходе сезона-2017/18 клуб из столицы Татарстана сменил юридическое лицо с МАУ "ФК Рубин" на ООО "ФК Рубин". 20-летний хавбек отказался заключать договор с правопреемником прежнего работодателя.

Из-за своего решения в начале апреля Ахметов был переведен на работу в отдел кадров "Рубина".

"Футбольный клуб "Рубин" и Ильзат Ахметов достигли договоренности о заключении мирового соглашения, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы казанцев. - Клуб и игрок не имеют претензий друг к другу. Клуб не намерен портить карьеру молодому футболисту и желает ему удачи".

Напомним, Ахметов в этом сезоне принял участие в 3 матчах основного состава, не отметившись результативными действиями. Также он провел 12 встреч за "молодежку" "Рубина", забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.