Ахметов договорился с "Рубином" и стал свободным агентом

Агент полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори сообщил, что игрок смог договориться с клубом о расторжении контракта. Ранее стало известно, что 20-летний хавбек отказался подписывать новый контракт с "Рубином", когда клуб сменил форму собственности.

- Мы с клубом договорились прекратить отношения по обоюдному согласию. Ильзат Ахметов стал свободным агентом. Им интересуются клубы из первой пятёрки РФПЛ. Также у нас есть предложения из-за рубежа, - цитирует championat.com Гегечкори.

Ахметов в этом сезоне принял участие в 3 матчах основного состава, не отметившись результативными действиями. Также он провел 12 встреч за "молодежку" "Рубина", забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.