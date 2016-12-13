Ахмедов проходит медобследование в "Шаньдуне"

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов в ближайшее время станет игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн", сообщает L'Equipe. Как уже сообщал "СЭ", за 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит 8 миллионов евро. Сегодня Ахмедов проходит медицинское обследование для завершения трансфера.

Отметим, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".