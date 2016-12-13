13:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ахмедов проходит медобследование в "Шаньдуне"

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Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов в ближайшее время станет игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн", сообщает L'Equipe. Как уже сообщал "СЭ", за 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит 8 миллионов евро. Сегодня Ахмедов проходит медицинское обследование для завершения трансфера.

Отметим, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе, Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Слоня

В Краснодаре не будет распродажи, а вот в фаир плей укладываться нужно. Галицкий и так в трансферах Окриашвили и Подберезкина подхимичил знатно, но теперь видимо есть трансферная цель.

15:45

Garik20002

И в Краснодаре распродажа...

15:35

avics

прошу прощения перепутал... правильней Одил, а Озил есть конечно тоже такой футболист, но он не азиат - он из Германии :)

14:00

avics

Но если верить гражданству, то у Озила нет проблем он "1 азиат", а вот те пятеро "4 представителя других континентов"

13:57

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Материалы других СМИ