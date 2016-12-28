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Ахмедов подписал контракт с "Шанхай Шанган"?

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Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прибыл в Китай для переговоров с "Шанхай Шанган", сообщает sports.uz. Портал отмечает, ссылаясь на китайские источники, что 29-летний футболист уже подписал контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Ахмедов должен будет перейти в клуб "Шаньдун Лунэн" и стоимость трансфера составит 8 миллионов евро.

Полузащитник сборной Узбекистана играет за "Краснодар" с 2014 года, куда перешел из "Анжи". В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых отдал голевую передачу.

Дополнительная информация

http://sports.uz/news/view/Odil-Ahmedov-Xitoy-klubi-bilan-shartnoma-imzolab-bolganmidi

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