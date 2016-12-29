15:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ахмедов не намерен уходить из Краснодара

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Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов не собирается покидать команду. Об этом сообщил главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян. Также он опроверг информацию о том, что узбекский хавбек сейчас отдыхает на курортах.

– На данный момент Ахмедов – ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара". На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3915878

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