Ахмедов не намерен уходить из Краснодара

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов не собирается покидать команду. Об этом сообщил главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян. Также он опроверг информацию о том, что узбекский хавбек сейчас отдыхает на курортах.

– На данный момент Ахмедов – ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу "Краснодару". Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах "Краснодара". На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ.