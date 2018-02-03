Ахмед Муса: "Вернблум сказал: "Передаю тебе эстафету"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в интервью "СЭ" рассказал о том, что он рад отличиться в первом матче против "Норшелланна" (1:1). Напомним, что 30 января Муса перешел из "Лестера" в ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда до конца сезона.

– Вы забили в первом же матче, пусть и контрольном, после возвращения в ЦСКА. То ли еще будет?

– Вы правильно заметили, что пока это гол в товарищеской встрече. Я довольно давно не играл. Сейчас очень упорно тренируюсь, лезу вон из кожи, чтобы выйти на более серьезный уровень. Понимаю, что мне нужно еще пахать и пахать.

– Во встрече с "Норшелланом" (1:1) вы, как правило, действовали слева в атаке. Насколько было комфортно на этой позиции?

– Я могу играть либо по краям, либо на острие атаки. Мне одинаково комфортно, без разницы, где играть. Куда поставит тренер, там и буду действовать. Готов выполнять на поле любое указание Виктора Гончаренко.

– Что вам сказал Понтус Вернблум, который являлся центрфорвардом армейцев в концовке первой части сезона?

– Понтус по-дружески похлопал меня по плечу: "Слушай, Муса. Ты вернулся. Теперь передаю тебе эстафету. А я с чистой совестью возвращаюсь в опорную зону".

– При этом швед во втором тайме спарринга с датчанами играл в центре атаки. В одном эпизоде он не дотянулся до очень перспективной вашей передачи. Как вы оцените его действия впереди?

– Это был первый раз, когда мы вместе с ним играли в нападении. Возможно, что-то у нас не получилось. Но, думаю, наше взаимопонимание еще наладится. И такие передачи будут доходить до адресата (улыбается). В принципе, не исключаю, что и во второй части сезона тренер будет использовать Вернблума в том числе и в нападении.

– Вернблум забил в этом сезоне уже шесть голов. Превзойдете этот показатель?

– Давайте дождемся конца сезона и уже тогда подведем черту. Сейчас я не могу вам сказать, сколько голов забью. Но намерен в каждой игре и каждой тренировке выкладываться по максимуму. Вот это я вам обещаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)