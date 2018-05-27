Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным, которые были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов, информирует sportinglife.ng. 25-летний форвард, права на которого принадлежат "Лестеру", узнал о долгах от тюремных чиновников. Кроме того, нападающий сборной Нигерии пожертвовал продукты и деньги беднякам.
Ramadan kindness: Musa secures release of 40 Prisoners after paying debt @sportinglifeng https://t.co/CiLl5FrwPJ @Ahmedmusa718 @thenff– Sporting Life (@sportinglifeng) 26 мая 2018 г.
ValeraK
Молодец! Только это ненадолго, к сожалению.
16:43