16:11 | Футбол — РФПЛ

Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

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Нападающий ЦСКА Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным, которые были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов, информирует sportinglife.ng. 25-летний форвард, права на которого принадлежат "Лестеру", узнал о долгах от тюремных чиновников. Кроме того, нападающий сборной Нигерии пожертвовал продукты и деньги беднякам.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Молодец! Только это ненадолго, к сожалению.

16:43

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