Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 заключенным, которые были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов, информирует sportinglife.ng. 25-летний форвард, права на которого принадлежат "Лестеру", узнал о долгах от тюремных чиновников. Кроме того, нападающий сборной Нигерии пожертвовал продукты и деньги беднякам.