Ахмед Муса: "Определюсь со своим будущим по окончании сезона"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, который перешел в ЦСКА на правах аренды, подчеркнул, что ему было непросто в английском клубе. При этом форвард отметил, что в составе "лис" приобрел определенный опыт.

– Это было тяжелое время, но в жизни иногда приходится переживать сложные моменты. Я не был разочарован переходом в "Лестер", я получил там опыт, – приводит New Telegraph слова Муссы. – Я буду выступать за ЦСКА до конца сезона, после чего вернусь в Англию и определюсь со своим будущим.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после стал игроком "Лестера". В составе армейцев нигерийский футболист провел 125 матчей и забил 42 гола.