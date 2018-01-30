Ахмед Муса: "ЦСКА - мой дом, я вернулся в красно-синюю семью"

Нападающий Ахмед Муса, который сегодня на правах аренды перешел из "Лестера" в ЦСКА, рассказал о том, что рад вернуться в Россию. По его словам, он вернулся домой.

- Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда, - цитирует пресс-служба ЦСКА Мусу. - Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места. Я вернулся в красно-синюю семью!

Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей.