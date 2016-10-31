Ахмед Айдамиров: "Терек" постарается финишировать выше седьмого места"

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что в зимнее трансферное окно планирует усилиться лишь одним футболистом – опорным полузащитником. Также функционер отметил, что задача команды – финишировать выше, чем в прошлом сезоне.

– Зимой планируем взять одного человека в опорную зону, если найдем, – цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – Этого будет достаточно. Остальные линии у нас укомплектованы. Задача на сезон есть – как можно лучше выступить в каждом матче и постараться финишировать в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Сейчас много новых футболистов, команда строится.