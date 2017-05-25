Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым"

Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с вратарем "Уфы" Александром Беленовым. Айдамиров подчеркнул, что вратарская позиция команды в усилении не нуждается.

– Эта информация не имеет под собой почвы, – цитирует клубная пресс-служба Айдамирова. – Обычное явление, как только наступает период трансферов – начинается информационный вброс. Вратарская позиция не нуждается в усилении. Евгений Городов выдал хороший сезон, играя стабильно. А за молодым Виталием Гудиевым большое будущее, уверен, со временем он будет играть в сборной России.