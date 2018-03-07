14:36 | Футбол — РФПЛ

Ахмед Айдамиров: "Решение КДК по Родолфу? А у нас разве когда-то отменяли красную карточку?"


Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что клуб удовлетворен решение КДК РФС не наказывать дополнительный дисквалификацией защитника Родолфу после удаления в матче 21-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:1).

– А у нас разве были прецеденты, когда отменяли красную карточку? – сказал Айдамиров.

– То есть вы не рассчитывали, что КДК отменит наказание Родолфу?

– У нас была возможность написать просьбу об отмене, мы ею воспользовались.

– Тем не менее, довольны, что дисциплинарный орган не стал дополнительно наказывать бразильца?

– Конечно.

Напомним, в воскресенье "Арсенал" на домашнем стадионе победил "Ахмат" (1:0) благодаря голу на последней минуте. После забитого мяча на поле завязалась потасовка между футболистами команд, по ее итогам прямую красную карточку получил Родолфу. (Андрей СИЗЯКИН)

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