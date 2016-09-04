Ахмед Айдамиров: "По Семенову и Иванову предложений у "Терека" не было"

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не получал предложений по Андрею Семенову и Олегу Иванову. Также он остался доволен минувшим трансферным окном, так как удалось осуществить все запланированные сделки.

- Семенову и Иванову нравится в клубе. Семенов недавно продлил контракт. По ним обоим предложений от других клубов не было, - цитирует ТАСС Айдамирова. - А кто хочет уйти, например, Федор Кудряшов, то мы не препятствуем и идем игроку навстречу. Все трансферы, которые мы планировали, удалось осуществить. Новички уже приносят нам пользу, потихоньку втягиваются в коллектив, мы довольны.