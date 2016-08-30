15:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ахмед Айдамиров: "Надеемся, что к 1 сентября Рахимов вернется в "Терек"

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Вице-президент "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что главный тренер команды Рашид Рахимов проходит дополнительное обследование в Австрии. Специалист из-за болезни пропустил последние две встречи. Также Рахимов из-за температуры не руководил "Тереком" в матче 1-го тура чемпионата России.

– Главный тренер Рашид Рахимов находится в госпитале в Вене, проходит дополнительное обследование. Пока диагноз поставить не могут, – сказал Айдамиров. – Надеемся, что к 1 сентября он вернется в расположение команды. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Супершвайни

Удачи Тереку!

17:32

Flamenco

Здоровья и удачи!

17:04

rustov

Поправляйся, Тренер!

16:50

баламошка

Здоровья Рахимову!

16:06

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