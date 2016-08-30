Ахмед Айдамиров: "Надеемся, что к 1 сентября Рахимов вернется в "Терек"

Вице-президент "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что главный тренер команды Рашид Рахимов проходит дополнительное обследование в Австрии. Специалист из-за болезни пропустил последние две встречи. Также Рахимов из-за температуры не руководил "Тереком" в матче 1-го тура чемпионата России.

– Главный тренер Рашид Рахимов находится в госпитале в Вене, проходит дополнительное обследование. Пока диагноз поставить не могут, – сказал Айдамиров. – Надеемся, что к 1 сентября он вернется в расположение команды. (Сергей АСТАХОВ)