Ахмед Айдамиров: "Надеемся, что к 1 сентября Рахимов вернется в "Терек"

Вице-президент "Терека" Ахмед Айдамиров отметил, что главный тренер команды Рашид Рахимов проходит дополнительное обследование в Австрии. Специалист из-за болезни пропустил последние две встречи. Также Рахимов из-за температуры не руководил "Тереком" в матче 1-го тура чемпионата России.
– Главный тренер Рашид Рахимов находится в госпитале в Вене, проходит дополнительное обследование. Пока диагноз поставить не могут, – сказал Айдамиров. – Надеемся, что к 1 сентября он вернется в расположение команды. (Сергей АСТАХОВ)
Супершвайни
Удачи Тереку!
17:32
Flamenco
Здоровья и удачи!
17:04
rustov
Поправляйся, Тренер!
16:50
баламошка
Здоровья Рахимову!
16:06