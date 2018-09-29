"Ахмат" забил "Локомотиву" в Москве четыре гола в 12 матчах

В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0.
Железнодорожники являются одним из самых неудобных соперников для команды из Грозного. В 12 играх на стадионе в Черкизове грозненцы смогли добиться всего четырех ничьих, забив при этом четыре мяча (0,33 гола за игру). При этом безголевая серия "Ахмата" на "РЖД Арене" достигла уже 407 минут. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Локомотива" и "Ахмата"/"Терека" в Москве
|
Дата
|
Тренеры
|
Счет
|
Голы
|
03.07.2005
|
Эштреков – Талгаев
|
4:0
|
Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев
|
13.04.2008
|
Рахимов – Назаренко
|
2:0
|
Кочиш, Торбинский
|
16.05.2009
|
Маминов – Грозный
|
4:0
|
Одемвингие-2, Глушаков, Муджири
|
26.09.2010
|
Семин – Байдачный
|
2:1
|
Алиев, Майкон – Маурисиу
|
14.05.2011
|
Красножан – Гуллит
|
4:0
|
Шишкин-2, Глушаков, Гатагов
|
06.04.2013
|
Билич – Черчесов
|
1:1
|
Дюрица – Маурисиу
|
19.04.2014
|
Кучук – Рахимов
|
2:1
|
Павлюченко-2 – Аилтон
|
18.10.2014
|
Божович – Рахимов
|
2:1
|
Ньясс, Павлюченко – Ньясс, в свои ворота
|
16.08.2015
|
Черевченко – Рахимов
|
0:0
|
|
04.12.2016
|
Семин – Рахимов
|
2:0
|
Ал.Миранчук, Фернандеш
|
18.04.2018
|
Семин – Ледяхов
|
0:0
|
-
|
29.09.2018
|
Семин – Рахимов
|
2:0
|
Фернандеш, Жамалетдинов
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