23:09 29 сентября | Футбол — РПЛ

"Ахмат" забил "Локомотиву" в Москве четыре гола в 12 матчах

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В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0.

Железнодорожники являются одним из самых неудобных соперников для команды из Грозного. В 12 играх на стадионе в Черкизове грозненцы смогли добиться всего четырех ничьих, забив при этом четыре мяча (0,33 гола за игру). При этом безголевая серия "Ахмата" на "РЖД Арене" достигла уже 407 минут. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Локомотива" и "Ахмата"/"Терека" в Москве

Дата

Тренеры

Счет

Голы

03.07.2005

Эштреков – Талгаев

4:0

Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев

13.04.2008

Рахимов – Назаренко

2:0

Кочиш, Торбинский

16.05.2009

Маминов – Грозный

4:0

Одемвингие-2, Глушаков, Муджири

26.09.2010

Семин – Байдачный

2:1

Алиев, Майкон – Маурисиу

14.05.2011

Красножан – Гуллит

4:0

Шишкин-2, Глушаков, Гатагов

06.04.2013

Билич – Черчесов

1:1

Дюрица – Маурисиу

19.04.2014

Кучук – Рахимов

2:1

Павлюченко-2 – Аилтон

18.10.2014

Божович – Рахимов

2:1

Ньясс, Павлюченко – Ньясс, в свои ворота

16.08.2015

Черевченко – Рахимов

0:0

 

04.12.2016

Семин – Рахимов

2:0

Ал.Миранчук, Фернандеш

18.04.2018

Семин – Ледяхов

0:0

-

29.09.2018

Семин – Рахимов

2:0

Фернандеш, Жамалетдинов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Локомотив - Ахмат

 

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