"Ахмат" забил "Локомотиву" в Москве четыре гола в 12 матчах

В матче 9-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0.

Железнодорожники являются одним из самых неудобных соперников для команды из Грозного. В 12 играх на стадионе в Черкизове грозненцы смогли добиться всего четырех ничьих, забив при этом четыре мяча (0,33 гола за игру). При этом безголевая серия "Ахмата" на "РЖД Арене" достигла уже 407 минут. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Локомотива" и "Ахмата"/"Терека" в Москве

Дата Тренеры Счет Голы 03.07.2005 Эштреков – Талгаев 4:0 Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев 13.04.2008 Рахимов – Назаренко 2:0 Кочиш, Торбинский 16.05.2009 Маминов – Грозный 4:0 Одемвингие-2, Глушаков, Муджири 26.09.2010 Семин – Байдачный 2:1 Алиев, Майкон – Маурисиу 14.05.2011 Красножан – Гуллит 4:0 Шишкин-2, Глушаков, Гатагов 06.04.2013 Билич – Черчесов 1:1 Дюрица – Маурисиу 19.04.2014 Кучук – Рахимов 2:1 Павлюченко-2 – Аилтон 18.10.2014 Божович – Рахимов 2:1 Ньясс, Павлюченко – Ньясс, в свои ворота 16.08.2015 Черевченко – Рахимов 0:0 04.12.2016 Семин – Рахимов 2:0 Ал.Миранчук, Фернандеш 18.04.2018 Семин – Ледяхов 0:0 - 29.09.2018 Семин – Рахимов 2:0 Фернандеш, Жамалетдинов

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам