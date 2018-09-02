"Ахмат" вышел вперед в матче с "Уфой"

5 (голы)
Федор Чалов
(ЦСКА)
3 (голы)
Эрик Бикфалви
(Урал)
Артем Дзюба
(Зенит)
4 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
Александр Митрович
(Фулхэм)
Ришарлисон
(Эвертон)
Лионель Месси
(Барселона)
Карим Бензема
(Реал)
Андре Силва
(Севилья)
Адам Солои
(Хоффенхайм)
2 (голы)
Ондрей Дуда
(Герта)
Томас Мюллер
(Бавария)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
Эмилиано Ариэль Ригони
"Ахмат" вышел вперед в матче 6-го тура РПЛ против "Уфы".
На 57-й минуте гол забил нападающий Магомед Митришев.
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