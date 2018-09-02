22:46 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" вышел вперед в матче с "Уфой"


"Ахмат" вышел вперед в матче 6-го тура РПЛ против "Уфы"

На 57-й минуте гол забил нападающий Магомед Митришев

Ахмат - Уфа

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