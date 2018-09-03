"Ахмат" возглавит Рахимов, его ассистент – Пилипчук

По информации "СЭ", пост главного тренера грозненского "Ахмата" займет Рашид Рахимов.

Его помощником будет Роман Пилипчук, ранее работавший в тренерском штабе Массимо Карреры в "Спартаке". (Вячеслав КОРОТКИН)

В ночь на понедельник с поста главного тренера "Ахмата" ушел Игорь Ледяхов. Сначала во флеш-интервью он объявил о готовности работать дальше, но спустя несколько минут в раздевалке объявил команде об уходе, повторив затем то же самое на пресс-конференции.

Рахимов возглавлял грозненский клуб с ноября 2013 года по май 2017-го.