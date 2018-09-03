14:45 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" возглавит Рахимов, его ассистент – Пилипчук

Рашид РАХИМОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Рашид РАХИМОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По информации "СЭ", пост главного тренера грозненского "Ахмата" займет Рашид Рахимов.

Его помощником будет Роман Пилипчук, ранее работавший в тренерском штабе Массимо Карреры в "Спартаке". (Вячеслав КОРОТКИН)

В ночь на понедельник с поста главного тренера "Ахмата" ушел Игорь Ледяхов. Сначала во флеш-интервью он объявил о готовности работать дальше, но спустя несколько минут в раздевалке объявил команде об уходе, повторив затем то же самое на пресс-конференции.

Рахимов возглавлял грозненский клуб с ноября 2013 года по май 2017-го.

 

К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ