"Ахмат" в Грозном сыграл вничью с "Оренбургом"

"Ахмат" в домашнем матче 8-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. На гол Вилькера Анхеля гости ответили мячом Вадима Афонина.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Ахмат" (Грозный) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: Анхель, 22 (1:0). Афонин, 66 (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу (Мбенг, 83), Анхель, Мохаммади, Думбья, Швец, Исмаэл, Митришев (Гащенков, 70), Балай (Бериша, 58).

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Андреев, Бегич, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 74), Мишкич (Чиркин, 15), Афонин, Попович, Деспотович (Козлов, 90+4).

Предупреждения: Думбья, 50. Попович, 60. Афонин, 63. Ойеволе, 80. Бериша, 80.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

22 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".