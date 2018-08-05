"Ахмат" в большинстве победил "Енисей"

"Ахмат" на своем поле в матче 2-го тура чемпионата России победил "Енисей" (1:0). Единственный гол на 60-й минуте забил Олег Иванов.

Весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Шамиля Гасанова перед перерывом.

Команда Дмитрия Аленичева потерпела второе поражение на старте премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Енисей" (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: Иванов, 60.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Иванов (Исмаэл, 86), Бериша (Митришев, 77), Балай (Мбенг, 72).

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Огуде, Комолов, Рожков (Фатуллаев, 73), Саркисов (Обрадович, 61), Бодул (Костюков, 82).

Предупреждения: Гасанов, 38. Плиев, 52. Огуде, 56. Иванов, 77. Уциев, 90+3.

Удаление: Гасанов, 45 (фол последней надежды).

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

5 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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